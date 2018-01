Hahn-Lehmden Ein angeblicher Teppichhändler hat in der Gemeinde Rastede versucht, eine 80-Jährige zu betrügen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, erschien der Mann am Freitag, 12. Januar, gegen 12 Uhr unangekündigt bei der Dame, die am Dwoweg in Hahn-Lehmden lebt. Er übergab ihr eine Flasche Wein und zeigte Kaufinteresse an einem sehr wertvollen russischen Teppich und sagte, dass er diesen für die Rentnerin verkaufen wolle. Es könne ein Preis von bis zu 40 000 Euro erzielt werden.

Ohne zu fragen, rollte der Mann den Teppich zusammen, gab vor, diesen für 3500 Euro reinigen zu lassen und versprach, sich wieder zu melden, teilte die Polizei weiter mit. Am Montag, 15. Januar, meldete sich der Teppichhändler und teilte mit, bereits einen Käufer für den Teppich gefunden zu haben, allerdings würde die Reinigung jetzt 5700 Euro kosten. Er wolle am Abend des 16. Januar wiederkommen, um das Geld abzuholen.

Die Rentnerin erstattete daraufhin bei der Polizei eine Anzeige. Der mutmaßliche Täter, ein 37-jähriger Mann aus Mönchengladbach, konnte sodann bei dem Versuch, das Geld abzuholen, durch Polizeibeamte vorläufig festgenommen werden. Im Auto des mutmaßlichen Täters wurden weitere Teppiche gefunden und sichergestellt. Der 37-Jährige machte keine Angaben zu den Betrugsvorwürfen. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Zeugen, die ebenfalls durch diesen Teppichhändler geschädigt wurden oder sonstige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0 44 03/92 71 15 mit dem Polizeikommissariat Bad Zwischenahn in Verbindung zu setzen.