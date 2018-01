Hahn-Lehmden Der Termin steht: Die Freiwillige Feuerwehr Hahn feiert im Jahr 2020 ihr 100-jähriges Bestehen und hat schon einmal das Datum für die Feierlichkeiten festgelegt. Vom 15. bis 17. Mai 2020 soll das Jubiläum begangen werden, teilte Ortsbrandmeister Thorsten Menke mit. Die Einheit hat dabei gleich doppelten Grund zum Feiern. Die Jugendfeuerwehr Hahn wird dann nämlich 50 Jahre alt.

Neben der Terminabsprache für das Doppel-Jubiläum stand auf der Jahreshauptversammlung der Einheit Hahn aber insbesondere der Rückblick auf das stürmische Jahr 2017 im Mittelpunkt. Die Freiwillige Feuerwehr Hahn wurde im vergangenen Jahr 53 Mal alarmiert, sagte Menke im Feuerwehrhaus. Die Zahl der Alarmierungen stieg damit im Vergleich zum Vorjahr leicht an (49).

Die Einsätze teilen sich in 26 Brandeinsätze (2016: 29) und 27 Hilfeleistungseinsätze (20) auf. Zu den 26 Brandeinsätzen zählen auch 16 Einsätze, weil in Firmen Brandmeldeanlagen Alarm geschlagen hatten. Die Freiwillige Feuerwehr Hahn kam damit im vergangenen Jahr auf 1250 Einsatzstunden, berichtete Menke.

Mit den 2544 Dienststunden, den 390 Stunden für Lehrgangsbesuche und den 700 Stunden Sonderdienst wurden im vergangenen Jahr insgesamt 4884 Stunden für die Feuerwehrarbeit aufgewendet. 2016 waren es insgesamt 5015 Stunden. Die Jugendfeuerwehr Hahn kam auf insgesamt 1012 Stunden, berichtete Jugendfeuerwehrwart Harm Grimm.

Auffällig war im vergangenen Jahr die hohe Anzahl von Pkw-Bränden, zu denen die Einheit ausrücken musste, sagte Menke. Fünf solcher Einsätze waren es 2017. Gleich zwei Mal war die Wehr zudem im Einsatz, um ein Pferd zu retten, dabei kam auch das Schlauchboot der Einheit zum Einsatz. Und auch die beiden schweren Herbststürme, die die Gemeinde kurz hintereinander trafen, führten zu einer Menge Einsätze.

Menke bedankte sich bei den Kameraden für ihren „unermüdlichen Einsatz für unsere Feuerwehr zum Schutz der Bürger“. Auch den Familien sprach er großen Dank aus: „Ganz besonderen Dank an eure Familien, denn es ist nicht selbstverständlich, dass die Zeit des familiären Zusammenlebens für die Feuerwehr geopfert wird.“

Die Freiwillige Feuerwehr Hahn hat zurzeit 85 Mitglieder, eins mehr als vor einem Jahr. 20 Mitglieder sind in der Jugendabteilung, 47 männliche und ein weibliches Mitglied gehören der Einsatzabteilung an und 17 Kameraden sind in der Altersabteilung. Das Durchschnittsalter der Einsatzabteilung beträgt 37,9 Jahre.

Gemeindebrandmeister Ingo Riediger nahm anlässlich der Jahreshauptversammlung einige Beförderungen vor. Jana Grimm wurde zur Feuerwehrfrau, Jannik Maschmann zum Feuerwehrmann, Jürgen Padecken zum 1. Hauptfeuerwehrmann, Daniel Janßen zum Hauptlöschmeister und Dieter Kohlwes zum Brandmeister befördert.

Auch Wahlen standen auf der Tagesordnung. Da Hauke Grimm aus beruflichen Gründen nicht mehr als Ortsatemschutzwart zur Verfügung stand, wurde sein bisheriger Stellvertreter Darian Hau neu in das Amt gewählt. Zum neuen Stellvertreter wurde Lars Franke gewählt.