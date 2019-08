Hahn-Lehmden Nach dem Brand auf dem Gelände der Firma Robert Kraemer in Hahn-Lehmden hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Bei dem Feuer war in der Nacht zu Mittwoch eine Lagerhalle für Kunstharze zerstört worden. Die Produktion war durch den Brand nicht beeinträchtigt worden.

„In den nächsten Tagen werden wir die Brandstelle zusammen mit einem Sachverständigen untersuchen“, sagte Brandermittler Michael Rösner von der Polizei Westerstede der NWZ am Donnerstag. Wegen der ausgelaufenen Harze sei derzeit noch nicht an den Brandherd heranzukommen.

Gesperrt war am Donnerstag weiterhin die Straße Am Sternbusch zwischen den Straßen Zum Roten Hahn und An der Lemmelheide. Löschschaum und Harze müssen dort noch von der Fahrbahn beseitigt werden.

Bislang ist noch völlig unklar, wie es zu dem Feuer kommen konnte, das in der Nacht zu Mittwoch von rund 120 Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehren und der Berufsfeuerwehr Oldenburg erfolgreich bekämpft worden war. Ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude hatte so verhindert werden können.

Die Schnelleinsatzgruppe des Kreisverbandes Ammerland im Deutschen Roten Kreuz war ebenfalls mit 30 Ehrenamtlichen vor Ort. Auf dem Gelände der Freiwilligen Feuerwehr Hahn versorgte das Rote Kreuz die Einsatzkräfte mit kalten und warmen Getränken und mit Essen.

Nach einer ersten vorsichtigen Schätzung der Polizei war ein Sachschaden in Höhe von voraussichtlich rund 250 000 Euro entstanden. Auch die Firmenleitung geht von einem Schaden in sechsstelliger Höhe aus.

Mehr Bilder unter www.nwzonline.de/fotos Ein Video sehen Sie unter www.nwzonline.de/videos