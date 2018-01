Hahn-Lehmden Das Rätsel um die toten Küken ist gelöst: Der Fahrer des Transporters, der am Dienstagabend zwischen Hahn-Lehmden und Nethen rund 2000 tote Küken auf der Wiefelsteder Straße verloren hatte, hat sich am Donnerstag bei der Polizei gemeldet. Er habe erst bei der Ankunft am Zielort bemerkt, dass ein Teil der Ladung fehlte und war dann durch die Presseberichte auf den Unfall in Hahn-Lehmden aufmerksam geworden, hieß es bei der Polizei. Die toten Küken habe er in der Gemeinde Rastede abgeholt, um sie nach Bremen zu transportieren, wo sie als Tierfutter dienen sollten.

Gegen 22 Uhr war es am Dienstagabend aufgrund der verlorenen Ladung auf der Wiefelsteder Straße zu einem Unfall gekommen. Eine 21-jährige Autofahrerin aus Wiefelstede war mit einer der braunen Kisten kollidiert, in denen die toten Küken transportiert worden waren. An ihrem Auto war nach ersten Schätzungen der Polizei ein Schaden von rund 1000 Euro entstanden.

Die Polizei ermittelt nun wegen möglicherweise fehlerhafter Ladungssicherung mit Unfallfolge. Dies kann mit einem Bußgeld von 100 Euro geahndet werden.

Wie die Polizei mitteilte, habe der Fahrer gesagt, dass er die entsprechenden Genehmigungen für den Transport und Handel mit den toten Küken habe. Dies müsse aber noch geprüft werden, so die Polizei. Transportiert hatte er die toten Tiere auf einem Anhänger mit Plane, der von einem normalen Pkw gezogen wurde, teilte die Polizei weiter mit.