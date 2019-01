Hahn-Lehmden Zwei Verletzte, vier beschädigte Autos und ein Schaden von mehreren tausend Euro: Das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch in Hahn-Lehmden ereignet hat.

Kurz vor 13 Uhr war eine 29-Jährige aus Großenkneten auf der Wilhelmshavener Straße in Richtung Varel unterwegs. Nach Angaben der Polizei übersah sie das wartende Auto einer schwangeren 35-Jährigen aus Hahn-Lehmden, die in die Spillestraße abbiegen wollte. Sie fuhr hinten auf und schob das Fahrzeug dadurch auf die Gegenfahrbahn.

Dort war in diesem Moment ein 71-Jähriger aus Jade in Richtung Rastede unterwegs, der in die Beifahrerseite des Autos der Frau aus Hahn-Lehmden fuhr. Durch den erneuten Aufprall wurde das Auto dann noch gegen das in der Spillestraße wartende Fahrzeug einer 27-Jährigen aus Hahn-Lehmden geschoben, die auf die Wilhelmshavener Straße abbiegen wollte.

Die Frau aus Großenkneten und die Schwangere aus Hahn-Lehmden kamen ins Krankenhaus. Zur Schwere der Verletzungen konnte die Polizei am Abend noch keine Angaben machen. Die beteiligten Autos wurden abgeschleppt.