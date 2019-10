Halsbek Da zündelt ein Achtjähriger mit Streichhölzern und plötzlich steht der Tannenbaum in Flammen – alle Jahre wieder liest man zur Weihnachtszeit solche Meldungen.

Viele Kinder und auch Erwachsene wüssten in einer derart brenzligen Situation nicht, wie sie sich verhalten müssen: Fenster auf oder zu? Wen ruft man zuerst an? Und wie setzt man einen Notruf richtig ab? Und wie soll man sich überhaupt verhalten?

Ängste nehmen

Um künftig besser für solche Situationen gewappnet zu sein, erhielten die „Löschdrachen“ der Freiwilligen Feuerwehr Halsbek nun einen Notrufkoffer und ein Rauchhaus – gespendet wurden die Anschaffungen von der Firma Stöhr Brot aus Halsbek.

Mit dem Notrufkoffer lernen die Kinder, wie sie sich im Notfall richtig verhalten und den Notruf absetzen: „Möglicherweise trauen sie sich nicht, weil sie nicht wissen, was sie sagen sollen oder haben Sorge, etwas Falsches zu sagen. Und diese Ängste wollen wir ihnen nehmen“, erklärt der stellvertretende Ortsbrandmeister Thomas Köpken. Der Koffer beinhaltet zwei Telefone, eine Telefonanlage und ein Funktelefon. Zusätzlich können die Kinder über einen Aktivlautsprecher mithören, sodass die Gruppe aktiv in die Übung eingebunden werden und direkt Fragen stellen kann. „Diesen Notrufkoffer wollen wir nicht nur für unsere Löschdrachen nutzen, sondern auch im Kindergarten und in der Grundschule“, so Köpken. Denn regelmäßig steht auf dem Stundenplan der Grundschule Halsbek „Feuerwehr“ als Sachkundethema. Und auch die Jüngsten setzen sich im Kindergarten regelmäßig mit dem Thema hautnah auseinander. „Aktives und praxisnahes Üben an der Notrufanlage ist ein wichtiger Schritt, um Ängste und Hemmungen der Kinder abzubauen“, resümiert der Feuerwehrmann.

Das Rauchhaus soll vor allem zur Brandschutzerziehung und dem vorbeugenden Brandschutz bei Kindern, Erwachsenen und Senioren eingesetzt werden. „Es zeigt, wie sich der Rauch im Haus verteilt“, erklärt Köpken. So lässt sich beobachten, was passiert, wenn Fenster und Türen nicht geschlossen werden.

Gefahr veranschaulichen

Zudem könnten Gefahren im Haushalt und das richtige Verhalten im Brandfall mit dem Rauchdemohaus anschaulich gezeigt werden und wie ein Rauchmelder Alarm auslöst. Auch hier gilt: „Wer mit eigenen Augen beobachten kann, wie schnell sich der Brandrauch ausbreitet, wird dieses schneller begreifen als durch lange Erklärungen“, so Köpken.