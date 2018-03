Hankhausen /Südende Autoknacker haben in der Nacht zu Dienstag erneut in Rastede zugeschlagen. Im Neubaugebiet an der Hans-Wichmann-Straße in Südende II war ein BMW der 5er-Reihe das Ziel der bislang unbekannten Täter. Nach dem Einschlagen einer Scheibe auf der Beifahrerseite erfolgte der fachmännische Ausbau des Bordcomputers (unter anderem mit Navi und Radio), teilt die Polizei mit.

Ein weiterer BMW wurde in der Nacht zu Dienstag an der Straße Am Vorwerk in Hankhausen aufgebrochen. Das verschlossen auf einer Auffahrt abgestellte Fahrzeug war erst kürzlich Ziel von Dieben gewesen. Dieses Mal wurde eine Seitenscheibe eingeschlagen und das erst kürzlich neu eingebaute Lenkrad gestohlen, berichtet die Polizei weiter.

Der Gesamtwert des Diebesgutes dürfte einige tausend Euro betragen. Auch der angerichtete Schaden an den Fahrzeugen ist beträchtlich.

In der Nacht zu Donnerstag, 15. März, waren in Hankhausen in den Straßen Cäcilienring und Am Vorwerk zuletzt bei drei Fahrzeugen der Marke BMW die Seitenscheiben eingeschlagen und anschließend Multifunktionslenkräder mit Airbag sowie weitere Teile und Instrumente aus den Armaturenbrettern gestohlen worden, so die Polizei.

Zeugen, die verdächtige Personen bzw. Fahrzeuge gesehen oder sonstige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0 44 03/92 71 15 mit dem Polizeikommissariat in Bad Zwischenahn in Verbindung zu setzen.