Hankhausen Bei einem Verkehrsunfall ist am Mittwochabend in Hankhausen ein Buswartehäuschen zerstört worden. Außerdem wurden eine Straßenlaterne und die Beschilderung beschädigt. Nach Angaben der Polizei war ein 65-jähriger Rasteder gegen 20.50 Uhr auf der Straße Am Heidkamp in Richtung Braker Chaussee unterwegs. In einer Rechtskurve geriet er in Höhe der Einmündung Meendeelweg aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und krachte in die Schutzhütte der Bushaltestelle. Das Auto war nicht mehr fahrbereit, der Mann blieb laut Polizei unverletzt. Der Schaden wird auf 5000 Euro geschätzt.