Ärger in Bad Zwischenahn: Schutzhütte mit Schriftzeichen beschmiert

Helle Großer Frust beim Ortsbürgerverein Elmendorf-Helle: Erst 2019 hatte der Verein mit viel Mühe und Geld zwei Schutzhütten am Hohenmoorweg und am Fuhrmannweg gebaut und damit zwei alte Sitzecken erheblich aufgewertet. Am vergangenen Sonntag, so berichtet Kirsten Schwengels vom Vorstand des Vereins, wurde in der Zeit zwischen 11 und 18 Uhr die Schutzhütte am Fuhrmannweg samt Sitzbank und Tisch mit Schriftzeichen in blauer Farbe beschmiert. Der Vorstand und alle, die in ehrenamtlicher Arbeit diese Hütte mit erbaut haben, sind sehr enttäuscht. Vor einigen Wochen wurden schon einmal die Bänke mit roter Farbe beschmiert. Jetzt ist die Verschmutzung wesentlich schlimmer. Der Verein hat Anzeige bei der Polizei erstattet. Der Verein hofft, dass jemand den oder die Täter an der von weitem gut einsehbaren Hütte beobachtet hat.

