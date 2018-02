Hollriede 24 Jungen und Mädchen in der Jugendfeuerwehr, 41 aktive Kameraden, 2189 Dienststunden und 65 Einsätze: Das ist die Bilanz 2017 der Freiwilligen Feuerwehr Hollriede. Anlässlich der Jahreshauptversammlung wurde noch einmal Rückschau gehalten.

Der Jahreswechsel begann recht ruhig, danach folgten kuriose Einsätze wie ein Hosenbrand in der Bushaltestelle, große Einsätze wie ein Bauernhofbrand in Halsbek oder besonders zahlreiche Einsätze wie durch das Orkantief Xavier verursachte Sturmschäden.

Aber nicht nur die aktiven Kameraden haben im vorigen Jahr viel erlebt und geleistet, auch die Jugendfeuerwehr war mit ihren neun Betreuern stetig unterwegs. Das Jahr begann mit der Tannenbaumaktion zusammen mit der Kinderfeuerwehr Halsbek, danach folgten Aktionen wie das Kreiszeltlager in Metjendorf, die Unterstützung beim Kinderfeuerwehrtag in Halsbek, ein Besuch im Moviepark Bottrop, eine Jugendfeuerwehrübung bei der Firma Klarmann in Ocholt und Statistenrollen der Jugendlichen bei Übungen der aktiven Feuerwehrkameraden.

Kreisbrandmeister André Hoffbuhr lobte die Zusammenarbeit: „Jugendfeuerwehr, Aktive und Alterskameraden bilden eine Einheit!“ Heino Neumann, stellvertretender Bürgermeister der Stadt Westerstede, sprach im Namen von Rat und Verwaltung großen Dank aus. Ebenfalls lobt er den Einsatz in Petersfeld, bei dem ein Wohnhaus bis auf die Grundmauern niedergebrannt war. Durch den vollen Einsatz aller beteiligten Feuerwehren wurden die angrenzenden Stallgebäude vor den Flammen gerettet.

Bei der Jahreshauptversammlung stand schließlich noch eine Beförderung und eine Ehrung an. Der stellvertretende Ortsbrandmeister Marcel Heibült darf sich jetzt Oberlöschmeister nennen, und Jürgen Heilbült wurde für seinen 40 jährigen Dienst in der Freiwilligen Feuerwehr geehrt.