Husbäke „Es ist ein tolles Gefühl. Das Auto lässt sich gut lenken und hat gegenüber dem alten Wagen den Vorteil, dass es ein vollautomatisches Getriebe hat. Ich kann hier schneller reagieren.“ Rolf Komandel von der Freiwilligen Feuerwehr Husbäke, der bei der Abholung des Fahrzeugs dabei war, ist voll des Lobes über das neue Löschgruppenfahrzeug LF 10, das die Wehr im Sommer erhielt.

Auch Fahrer Hendrik Wordtmann und Ortsbrandmeister (OBM) Manfred Stamer sind begeistert. „Natürlich bin ich sehr zufrieden. Wir haben das bekommen, was wir uns gewünscht und ausgesucht haben“, so Stamer. Dabei zählt er einige Vorteile gegenüber dem jetzt ausgemusterten Feuerwehrauto auf, das 30 Jahre im Einsatz war.

„Im Mannschaftsraum mit insgesamt sieben Sitzen können sich die vier Atemschutzgeräteträger für den Einsatz vorbereiten. Vorher war es nur erst an der Einsatzstelle möglich. Das spart natürlich Zeit.“

Ganz neu sei auch der Hochleistungslüfter, der zum Zubehör des Fahrzeugs gehört. Er wird bei starkem Qualm in Gebäuden eingesetzt, um Räume und Rettungswege schnell wieder sichtbar zu machen. „Bisher mussten wir dafür die Fenster in dem brennenden Gebäude öffnen“, ergänzt Heiko Martin, Mitglied in der Husbäker Feuerwehr.

Vor gut drei Jahren hatte die Feuerwehr den Antrag für das neue Fahrzeug gestellt. Nach dem Fahrzeugkonzept der Gemeinde Edewecht, das festhält, wo und wann Fahrzeuge bei den Edewechter Wehren erneuert werden müssen, war Husbäke jetzt an der Reihe. „Das Warten hat sich gelohnt“, sind sich die Feuerwehrleute sicher.

Um den Lkw, als solcher wird das Fahrzeug geführt, von Luckenwalde bei Berlin nach Edewecht zu bringen, waren Husbäker in der Bundeshauptstadt zur Einweisung. Dabei war die Fahrerkabine nur ein Teil. „Es ist nicht nur das neue Fahrgefühl mit dem Allradantrieb, das toll ist, sondern auch das gesamte Cockpit. Vom Fahrersitz aus kann ich viele Funktionen steuern und so vorbereitende Arbeiten erledigen, um mit einem Einsatz vor Ort noch schneller beginnen zu können“, sagt Rolf Komandel.

Die Feuerwehrleute hatten aber nicht nur zu lernen, wie das Auto zu fahren ist, sondern auch, wie die ganzen Gerätschaften bedient werden müssen. „Bei der fest installierten Pumpe wurde dabei am meisten Zeit aufgewendet“, erinnert sich Heiko Martin.

Der Tank fasst 1600 Liter Wasser, die Pumpe hat einen Druck von 3000 Litern pro Minute. Dazu ist das Fahrzeug noch mit einer mobilen Pumpe ausgestattet. Und beim Übungsabend in Husbäke wird deutlich, dass es doch noch einige Schwierigkeiten gibt, den Hochleistungslüfter in Gang zu bringen.

Offiziell wurde der neue LF 10 im September gleich nach der Feuerwehrausschusssitzung übergeben. Fast 90 Gäste fanden sich dazu im Feuerwehrgerätehaus ein. Rund 313 000 Euro kostete das neue Spezialfahrzeug, das über 290 PS verfügt, rund sieben Meter lang ist und bis zu 16 Tonnen (inklusive Beladung) wiegen darf. Apropos Beladung: Einiges aus dem alten Fahrzeug haben die Husbäker auch fürs neue übernommen und nur zur neuen Standardausführung gehörende fehlende Teile, wie z.B. den Hochleistungslüfter, angeschafft.

In einem sind sich die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Husbäke sehr sicher: „Dieses Fahrzeug wird die Arbeit bei einem Einsatz erleichtern.“