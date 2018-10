Ihausen Der Tierschutzverein Ammerland hat bei der Polizei Anzeige gegen einen Unbekannten gestellt, der am vergangenen Mittwoch sechs Katzenbabys in einem verschlossenen Karton entsorgt hat. Dieser stand an der Straße Am Kanal in Ihausen, Höhe Hausnummer 16-18.

Anwohner waren auf den Karton aufmerksam geworden, öffneten ihn, entdeckten die Kätzchen und alarmierten den Tierschutzverein. Dieser brachte die hilflosen Babys in einer Pflegestelle unter. Dort machte sich die kleine Rasselbande sofort über bereitgestelltes Futter her, die Tierschützer kümmerten sich um die medizinische Versorgung. Die etwa zehn bis zwölf Wochen alten Tiere litten an Augenentzündungen, sind aber auf dem Weg der Besserung.

„Wer ist so grausam und überlässt die kleinen Kätzchen einfach ihrem Schicksal? Zuerst lassen die Katzenbesitzer ihre Katze nicht kastrieren, obwohl dies seit 2011 im Ammerland Pflicht ist, dann sind sie noch zu feige, um die ungewollten Katzenkinder beim Tierschutz zu melden und gemeinsam nach einer Lösung zu suchen“, zeigt sich Renate Merkel, Vorsitzende des Tierschutzvereins, entsetzt. Der Verein appelliert eindringlich an alle Katzenbesitzer mit nicht kastrierten Katzen, die versäumte Kastration durchführen zu lassen und so weiteren Nachwuchs und Katzenelend zu verhindern. Bei finanziellen Notlagen ist der Verein bereit zu helfen.

Die Tierschützer sind per Mail an buero@tierschutzverein-ammerland.de sowie telefonisch unter 0 15 73/ 6 77 26 34 erreichbar. Die sechs Findel-Kätzchen kommen jetzt in die Vermittlung.