Jeddeloh I Leicht verletzt wurden am Freitagmorgen zwei Personen bei einem Verkehrsunfall in Jeddeloh I auf dem Jückenweg. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war ein 21-jähriger Edewechter nach einem Überholvorgang mit seinem Auto ins Schleudern gekommen. Dann prallte er frontal in das entgegenkommende Auto eines 42-jährigen Rasteders. Beide Fahrer wurden nach Polizeiangaben leicht verletzt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Während der Bergung musste der Jückenweg kurzfristig gesperrt werden.

Gegen den 21-Jährigen ist ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet worden, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.