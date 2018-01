Totalschadennach Unfall auf B 401

Jeddeloh Ii Zu Behinderungen kam es am Samstag infolge eines Verkehrsunfalls, der sich kurz vor 15 Uhr auf der Bundesstraße 401 in Jeddeloh II ereignet hat. Nach Polizeiangaben war ein 87-jähriger Autofahrer aus Bad Zwischenahn auf der Wischenstraße unterwegs. Im Kreuzungsbereich mit der B 401 übersah er eine 29-jährige Autofahrerin aus Stuhr, die in Richtung Papenburg fuhr und Vorfahrt hatte. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Dabei wurden beide Fahrer sowie eine 29-jährige Beifahrerin leicht verletzt. An den Autos entstand Totalschaden. Bis zur Bergung der Fahrzeuge musste die Straße zeitweise voll gesperrt werden.

Die Polizei sucht nun Zeugen die sich auf der Wache in Bad Zwischenahn unter Telefon 0 44 03/92 70 melden sollten.