Kayhausen Beim Zusammenstoß zweier Autos auf der Oldenburger Straße im Bad Zwischenahner Ortsteil Kayhausen wurden am Samstagabend vier Personen leicht verletzt. Wie die Polizei vor Ort mitteilte, prallten die beiden Fahrzeuge – eines unterwegs in Richtung Oldenburg, eines in Richtung Bad Zwischenahn – gegen 18.50 Uhr auf der leicht gebogenen Strecke jeweils mit einer Frontseite aufeinander. Eine Person war alleine unterwegs, im anderen Auto saß nach ersten Informationen eine Mutter mit ihren zwei Kindern. Mehrere Rettungswagen wurden gerufen, um die Versorgung aller Verletzten sicherzustellen. Für die Bergung der beiden Fahrzeuge und die Reinigung der Fahrbahn blieb die Oldenburger Straße im Abschnitt zwischen Industriestraße und Jückenweg gesperrt.