Leuchtenburg Handelt es sich bei der in Leuchtenburg illegal abgestellten Palette voll mit leeren Springer-Urvater-Flaschen um die Überbleibsel einer Kohlfahrt oder doch eher um die eines Junggesellenabschiedes? Klar ist bislang nur, dass es sich um eine Ordnungswidrigkeit handelt, die mit einem Bußgeld von bis zu 100.000 Euro geahndet werden kann. Und klar ist darüber hinaus, dass es sich um eine Dreistigkeit handelt, die Ariane Weltzien in ihren 30 Berufsjahren als Abfallberaterin so noch nicht erlebt hat.

Aber von vorne: Aus der Bevölkerung bekam der Landkreis Ammerland den Hinweis, dass am Altglascontainer-Standort an der Metjendorfer Straße in Leuchtenburg eine Euro-Palette mit leeren Springer-Urvater-Flaschen abgestellt wurde. „Die Flaschen wurden etwa einen Meter hoch gestapelt und mit Wickelfolie auf der Palette verpackt“, berichtet Ariane Weltzien. Das Problem: Die Entsorgungsfirma Nehlsen kann die Palette so nicht anheben und hat auch keine anderen Fahrzeuge im Einsatz. „Man benötigt einen Hubwagen und eine entsprechende Hubbühne“, sagt die Abfallberaterin. Die Entsorgung sei nun nur mit hohem Aufwand möglich und verursacht entsprechende Kosten.

Wer die Palette mit den leeren Flaschen an der Metjendorfer Straße abgestellt hat, das konnte bislang noch nicht ermittelt werden. Es seien aber eindeutige Fahrzeugspuren zu erkennen, sagt Ariane Weltzien.

Wer Hinweise zum Verursacher machen kann, wird gebeten, sich beim Landkreis Ammerland unter Telefon 0 44 88/ 56 24 60 zu melden.