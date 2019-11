Oldenburg

Fahrrad-Chaos In Oldenburg Parkhaus für Fahrräder unter der Lappan-Kreuzung?

Wohin mit all den Fahrrädern in der Innenstadt? Für ein Fahrradparkhaus sei kein Platz, heißt es oft. Ein Oldenburger Tiefbauingenieur bringt nun einen Vorschlag ins Spiel. Ein Vorbild für diese Variante gibt es in den Niederlanden.