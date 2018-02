Linswege Die Polizei in Westerstede hat schon nach Kühen, Vögeln und vielen weiteren Tierarten gefahndet, doch diesmal war es eine Premiere: Drei ausgewachsene Wallabys sind vor einer Woche aus einem Tiergehege an der Neuenburger Straße in Linswege verschwunden. Dabei handelt es sich um eine kleine Känguruart.

Am Mittwochabend, 7. Februar, hatten die Besitzer ihre Tiere noch gefüttert, am Donnerstagmorgen, 8. Februar, war das Gehege plötzlich leer. Sie hatten zunächst noch gehofft, dass die Tiere einfach nur ausgebrochen sein könnten. Inzwischen haben die Ermittlungen der Polizei jedoch ergeben, dass es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um einen Auftragsdiebstahl handeln könnte. Nach vorsichtigen Schätzungen sind die Tiere einige Tausend Euro wert, und in jedem Fall ist der Liebhaberwert für die betroffenen Tierhalter noch deutlich höher.

Die Familie, die auf ihrem Hof neben Pferden auch noch Geflügel hält, hatte sich 2015 die ersten Kängurus angeschafft. Ein Paar bekam sogar Nachwuchs. Das Junge ist inzwischen auch schon ausgewachsen.

Wie die Polizei mitteilte, befindet sich unmittelbar in der Nähe des Reiterhofes ein öffentlicher Parkstreifen, so dass die Täter – vermutlich waren es mehrere – mit einem Transporter vorfahren konnten. Der Zaun war nicht defekt.

Bei den verschwundenen Tieren handelt es sich um zwei Weibchen und ein Männchen. Es sind naturfarbene Rotnackenwallabys, die 70 bis 80 Zentimeter groß sind. Die Zwergkängurus sind Leichtgewichte und bringen gerade mal 15 bis 20 Kilogramm auf die Waage.

Die Polizei hofft nun auf Zeugenhinweise. Wer etwas Verdächtiges bemerkt hat oder etwas über den Verbleib der Tiere weiß, sollte sich bei der Dienststelle in Westerstede melden, Telefon 0 44 88/83 30.