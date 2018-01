Linswege Den 11. Dezember 2017 wird Andreas Hinrichs nicht so schnell vergessen. Als er morgens (noch in der Dunkelheit) auf dem Weg zur Arbeit war, gab es plötzlich einen schweren Schlag. Mit Tempo 40 krachte der Westersteder in ein Schlagloch. Ein Reifen platt, die Felge Totalschaden. Und durch den Unfall erlitt Hinrichs noch ein Schleudertrauma, war für eine Woche krankgeschrieben.

kommentar Lkw-Verbotkein Tabu Die L 820 entwickelt sich zu einer Skandal-Straße. Mehrere Schlaglochunfälle sind aktenkundig. Was tut die Behörde in Oldenburg? Sie lässt die Straßenmeisterei Streife fahren und gelegentlich mal Löcher ausbessern. Dass diese Flickschusterei manchmal nur Stunden hält, weiß die Behörde auch. Trotzdem sind nach ihrer Ansicht die Autofahrer selber schuld, wenn sie bei Dunkelheit eines der Schlaglöcher übersehen. Und der Rollsplit scheint in Oldenburg niemanden zu interessieren. Dass aufgewirbelte Steine Autoscheiben zerstören oder Kinder auf dem Schulweg treffen, wollen wir lieber nicht hoffen. Hier darf nicht über Fehlendes lamentiert werden. Die Straße muss umgehend saniert werden. Und bis dahin darf eine Sperrung für den Lkw-Verkehr kein Tabu sein. Schließlich sind es vor allem die Schwerlaster, die frisch geflickte Schlaglöcher neu aufreißen. Allen Schlagloch-Opfern sei zudem viel Glück vor Gericht gewünscht. Es wäre fatal, wenn die Oldenburger Behörde mit ihrer Haltung durchkommt. Den Autor erreichen Sie unter Den Autor erreichen Sie unter

Kein Einzelfall. Mindestens vier zerstörte Reifen und Felgen sind aktenkundig. Nicht nur die NWZ hatte mehrfach über die Schlaglochpiste berichtet, auch die Straßenmeisterei ist dort im Dauereinsatz. Und die zuständige Behörde in Oldenburg kennt den Zustand der Landesstraße genau. Eigentlich hatte sie bereits 2017 saniert werden sollen, doch dann wurden wegen der Hochwasserschäden in Südniedersachsen Mittel vom Land umgeleitet. In Linswege vergammelte die Straße weiter, die Behörde ließ nur Schilder „Straßenschäden“ aufstellen und reduzierte die Höchstgeschwindigkeit für Lastwagen auf 30 im Ort.

1500 schwere Lastwagen jeden Tag

Gebracht hat das nichts. Bei 1500 schweren Lastwagen, die im Schnitt täglich die L 820 befahren, bilden sich Schlaglöcher schneller als die Straßenmeisterei mit ihrer Flickschusterei hinterher kommt. Dazu sind die Straßenränder übersät mit Rollsplit. Nicht nur der Ortsbürgerverein hat mehrfach vor dieser weiteren Gefahr gewarnt.

Wenn eine Straße so heruntergekommen ist, dann muss doch die zuständige Behörde für Schäden an den Fahrzeugen aufkommen, meint Andreas Hinrichs. Doch die Landesbehörde in Oldenburg sieht das anders. Sein Antrag auf Erstattung der 1300 Euro Schaden an seinem älteren Volvo wurde nun abgelehnt.

Schadensersatz soll unbegründet sein

Die Schadenersatzansprüche seien „unbegründet“, schrieb ihm die Behörde. Eine Regulierung käme nur in Betracht, „wenn dieser Schaden auf eine haftungsbegründende schuldhafte Verletzung der Verkehrssicherungspflicht seitens der Mitarbeiter der niedersächsischen Straßenbauverwaltung zurückzuführen wäre“, hieß es im schönsten Amtsdeutsch. Da der Zustand an der L 820 bekannt sei, werde er „im Rahmen der personellen Möglichkeiten“ regelmäßig kontrolliert. Zuletzt sei dies drei Tage vor Hinrichs’ Unfall gewesen, argumentiert die Behörde. Wegen der Witterung und der starken Verkehrsbelastung könnten aber immer wieder plötzlich Schäden auftreten. Deshalb warne man ja auch mit entsprechenden Schildern.

Antwort nicht zufriedenstellend

Und weil der zuständige Sachbearbeiter schon vermutet, dass sich der Geschädigte mit dieser Antwort nicht zufrieden gibt, hat man gleich noch die Postadresse und Abteilung angegeben, die Hinrichs ja verklagen könne.

Das will er auch tun. Ein Termin bei einem Rechtsanwalt ist bereits vereinbart. Zudem sucht er noch Leidensgenossen und weitere Zeugen zu Schlaglochvorfällen in Linswege. Zu erreichen ist er unter Telefon 01 70/3 55 64 05.