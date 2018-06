Linswege Zwei Ostfriesinnen im Alter von 46 und 67 Jahren wurden bei einem Unfall verletzt, der sich am Donnerstagvormittag gegen 11 Uhr auf der Neuenburger Straße in Linswege ereignete. Die Frauen – Mutter und Tochter – waren nach Polizeiangaben in Richtung Neuenburg unterwegs.

Nach ersten Ermittlungen wollte aus der Straße Zum Hullen der 53-jährige Fahrer eines Betonmischers nach links auf die Neuenburger Straße abbiegen und übersah den Kleinwagen. Die 46-jährige Fahrerin wurde leicht verletzt. Die 67-Jährige, die aus dem Auto befreit werden musste, erlitt schwere Verletzungen. Im Einsatz waren die Wehren aus Garnholt, Linswege und Westerstede.