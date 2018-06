Linswege /Westerstede Ein 78-Jähriger ist mit seinem Pkw auf der Neuenburger Straße kurz vor Linswege von der Fahrbahn abgekommen und im Graben gelandet. Der Mann, der in der Gemeinde Apen lebt, war auf dem Weg von Neuenburg in Richtung Westerstede unterwegs, als es zum Unglück kam. Er konnte sich selbst aus dem Auto befreien, kam jedoch mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist bislang unklar. Der Verkehr wurde von der Polizei auf einer Spur an der Unfallstelle vorbeigeführt.