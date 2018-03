Loyermoor Ein technischer Defekt an einem Lkw mit Sattelauflieger hat laut Polizei am Mittwochnachmittag zu einem Unfall und erheblichen Verkehrsbehinderungen auf der Braker Chaussee (B 211) geführt. Die hintere Achse des Lastwagens, der von einem 65-Jährigen aus Oldenburg gefahren wurde, bremste aufgrund des Defekts einfach ab und zog eine insgesamt 57 Meter lange Bremsspur hinter sich her. Das Fahrzeug geriet durch das einseitige Bremsen nach links in den Gegenverkehr, heißt es weiter.

Dort wich zunächst ein 55-Jähriger aus Oldenburg mit seinem Fahrzeug auf den Geh- und Radweg aus und landete im Graben. Eine dann folgende Autofahrerin wich ebenfalls nach rechts aus und kollidierte auf dem Gehweg mit einem Straßenschild. Dabei wurde die gesamte Fahrerseite stark demoliert.

Wie es von Seiten der Polizei am Mittwochabend ferner hieß, blieben alle Personen unverletzt. Der Sachschaden an allen drei Fahrzeugen sei jedoch erheblich. Da der Lastwagen quer auf der Fahrbahn stand, musste die B 211 für gut eine Stunde am Nachmittag gesperrt werden.