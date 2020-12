Alte Kriminalfälle: Brutaler Mord im Mansholter Wald

Mansholt Die Frau hat eine Freundin in Westerstede besucht und ist auf dem Weg nach Ipwege. Sie hat noch etwas Zeit an diesem Mittwoch, 19. September 1990. Deshalb steuert die 32-Jährige gegen 18.45 Uhr mit ihrem weißen Mercedes einen Wanderparkplatz bei den Mansholter Büschen an. Sie steigt aus und nimmt den zu einer Hütte führenden Hauptwanderweg hinein in den Wald. Doch die junge Frau wird die Hütte nie erreichen, bereits nach knapp 450 Metern endet ihr Spaziergang.

In der Nacht zu Samstag findet die Polizei gegen 3.20 Uhr im Unterholz die Leiche der Sozialpädagogin. Die Ermittlungen ergeben: Die Frau wurde vergewaltigt und mit fast 50 Messerstichen getötet. Aufgeklärt werden kann die grausame Tat erst viele Jahre später – mit Hilfe eines Gentests.

Suche nach dem Täter

Anfangs tappt die Polizei im Dunkeln. Gerade einmal 20 Hinweise aus der Bevölkerung gehen in den ersten Tagen nach dem Fund der Leiche ein. Bei einer zweiten Suchaktion entdecken Polizisten eine Harke und einen Laubbesen in dem unwegsamen Waldgelände. Auch eine lederne Messerscheide wird der Mordkommission gebracht, die auf der Berme der Mansholter Straße gefunden wurde. Doch keines der Fundstücke führt die Ermittler zum Täter.

110 Hinweise gehen aus der Bevölkerung bis Mitte Oktober bei der Polizei ein, doch die entscheidende heiße Spur ist nicht dabei. Unter den Verdächtigen ist seinerzeit auch ein 27-Jähriger. Nachweisen kann die Polizei ihm den Mord jedoch nicht.

Jahre später gerät der Mann allerdings erneut ins Visier der Polizei. Im Jahr 2000 wird von dem Mann routinemäßig eine Speichelprobe genommen. Er hatte gerade eine Haftstrafe verbüßt, wegen einer Erpressung der Bahn. Und genau das wird ihm nun zum Verhängnis. Mit der Probe haben die Behörden nun genügend Beweismittel in der Hand, um den Mann wegen des Mordes anzuklagen.

Vor Gericht

Im Juni 2002 verhängt das die Schwurgerichtskammer des Oldenburger Landgerichts eine lebenslange Freiheitsstrafe gegen den damals 39-jährigen Mann aus Wiefelstede. Die Kammer stuft die Tat als Sexualmord ein, der sadistische Züge trage. Eine Affekttat oder eine eingeschränkte Schuldfähigkeit des Angeklagten schließt das Gericht aus: Die Messerstiche seien anfangs nicht mit großer Wucht gesetzt worden, sondern „bewusst gezielt und oberflächlich.

Die Verteidigung plädiert hingegen auf Freispruch. Gegen das Urteil wird Revision eingelegt.

Neue Verhandlung

Und tatsächlich hebt der Bundesgerichtshof in Karlsruhe das Urteil gegen den Mann Im Frühjahr 2003 auf. Verfahrensfehler sind der Grund. Der Fall muss noch einmal neu verhandelt werden. Nicht nur unvollständige Ermittlungsakten, sondern auch zu Unrecht abgelehnte Beweisanträge könnten das Urteil so nicht bestehen lassen, so der BGH. Außerdem hätte ein Befangenheitsantrag gegen einen Richter Erfolg haben müssen.

Am Montag, 12. Januar 2004, wird der 41-jährige Familienvater schließlich vor dem Oldenburger Landgericht erneut verurteilt. Am Ausgang des Verfahrens ändert sich nichts. Wiederum wird der Mann zu einer lebenslänglichen Haftstrafe verurteilt.