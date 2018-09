Mansie Schwereren Verletzungen entgangen ist ein Motorradfahrer bei einem Unfall auf der Westersteder Straße in Mansie. Das teilt die Polizei mit.

Demnach war der Mann als teil einer Gruppe von Motorradfahrern auf der Straße von Westerstede nach Ocholt unterwegs. In Höhe der Mülldeponie Mansie stieß er in einer langgezogenen Linkskurve mit einem entgegenkommenden Auto zusammen, welches nach links auf die Deponie abbog.

Kurz vor dem Aufprall sprang der Kradfahrer geistesgegenwärtig von seiner Maschine und verhinderte so schwerere Verletzungen. Die Fahrer des Pkw und des Krades wurden leicht verletzt in das Klinikum Westerstede verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Das Krad brach in zwei Teile.