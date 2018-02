Frage: Wie viele Jugendliche mussten 2016 nach Alkoholkonsum stationär in der Ammerland-Klinik behandelt werden, wie viele waren es 2017?

Haut: Die Zahl der minderjährigen Patienten, die wegen einer schweren Alkoholvergiftung stationär in unserer Klinik behandelt werden mussten, ist seit 2014 nahezu stabil. Sowohl im Jahr 2016 als auch im Jahr 2017 handelte es sich um jeweils fünf Jugendliche im Alter zwischen 16 und 17 Jahren. Dabei war das Verhältnis von Mädchen zu Jungen ausgeglichen. Insgesamt lässt sich der Trend aus den anderen Regionen unseres Landes bei uns im Ammerland glücklicherweise nicht bestätigen.

Frage: In welchem Zustand kamen die Jugendlichen im Krankenhaus an?

Haut: Das Spektrum ist hier sehr breit. Angefangen von Störungen des Gleichgewichts über Übelkeit und Erbrechen bis zu Einschränkungen des Bewusstseins sowie bis zur tiefen Bewusstlosigkeit und auch zum Koma. Diese Zustände können dann für die jungen Patienten zu gefährlichen weiteren Problemen führen, die sogar langfristige gesundheitliche Schäden mit sich bringen können. Dabei kann das emotionale Verhalten von Schläfrigkeit bis zur Aggressivität gegen andere und auch gegen sich selbst reichen. In seltenen Fällen ist es sogar notwendig, dass wir die Polizei als Unterstützung dazu holen müssen.

Frage: Wie reagieren die jungen Patienten nach der Ausnüchterung? Schämen sie sich?

Haut: Die Reaktionen sind sehr unterschiedlich. Wenn die Patienten ihren Rausch einigermaßen ausgeschlafen haben, möchten die meisten von ihnen zügig und am liebsten ungesehen nach Hause. Bei Minderjährigen lassen wir diese dann stets von den Eltern abholen, was allen Beteiligten nicht selten sehr unangenehm und peinlich ist. Dabei kommt oft heraus, dass die Jugendlichen sich gar nicht mehr erinnern können, wie sie überhaupt in die Klinik gekommen sind. Einige Jugendliche fragen auch nach, ob sie den Krankenhausaufenthalt jetzt selber bezahlen müssen und sind diesbezüglich in großer Sorge.

Frage: Haben Sie „Stammgäste“, also junge Menschen, die schon öfter in der Klinik nach Alkoholkonsum behandelt werden mussten?

Zahlen und Fakten – Zur Person Im Jahr 2016 wurden nach Angaben der Krankenkasse IKK Classic in Niedersachsen 1428 Heranwachsende unter 18 Jahren wegen akuter Alkoholvergiftung stationär im Krankenhaus behandelt. 2015 waren es 1351 Jugendliche. Laut IKK erlitten 2016 im Landkreis Ammerland 106 Personen eine Alkoholvergiftung, die zum Klinikaufenthalt (nicht nur in der Ammerland-Klinik) führte. Dr. Matthias Haut (50) ist verheiratet und hat zwei Kinder im jugendlichen Alter. Er ist leitender Arzt der Interdisziplinären Notaufnahme im Klinikzentrum Westerstede und gleichzeitig Medizinischer Geschäftsführer der Ammerland-Klinik GmbH. Der Facharzt für Anästhesie und Notfallmedizin ist zudem ärztlicher Leiter im Rettungsdienst des Landkreises Ammerland.

Haut: Zum Glück haben wir im Klinikzentrum Westerstede in den letzten Jahren keine minderjährigen Patienten behandeln müssen, die wiederholt mit einer schweren Alkoholvergiftung eingeliefert wurden. Bei dieser Patientengruppe der Jugendlichen sind es ausschließlich einzelne Aufenthalte. Offenbar sind die meisten Jugendlichen nach einem durch eine Alkoholvergiftung ausgelösten Klinikaufenthalt bei einem erneuten Alkoholgenuss vorsichtiger.

Frage: Welche Auswirkungen hat exzessives Trinken auf den heranwachsenden Menschen – physisch wie psychisch?

Haut: Der Alkohol ist ein schweres Zellgift und kann vom menschlichen Organismus nur sehr begrenzt abgebaut werden. Diese Abbaukapazität ist bei Minderjährigen entsprechend gering. Von daher sind besonders Kinder und Jugendliche bei intensivem Alkoholgenuss einem sehr hohen Risiko einer Alkoholvergiftung ausgesetzt. Einmalige leichte Alkoholvergiftungen heilen zwar meistens folgenlos aus. Wenn es zu wiederholten oder schweren Vergiftungen kommt, kann es unter anderem zu irreversiblen Schädigungen an Gehirn, Leber, Bauchspeicheldrüse und Nieren kommen.

Von der psychischen Seite her entstehen Sucht und Abhängigkeit. Bei einer vorhandenen Gewöhnung an den Alkoholkonsum kann es dann zu schweren Entzugssyndromen kommen, die durch eine vorübergehende Abstinenz verursacht werden. Hier benötigen die Betroffenen dann meist professionelle Unterstützung im Rahmen einer Entgiftungs-Therapie.

Frage: Was können Eltern tun? Verbote und Ermahnungen bewirken ja meistens das Gegenteil von dem, was erreicht werden soll…

Haut: Ein Patentrezept habe ich leider nicht. Sicher ist es sinnvoll, die Heranwachsenden frühzeitig für die Problematiken des Alkoholkonsums und seine Folgen zu sensibilisieren. Vielleicht sollten Eltern zusätzlich darauf achten, ihren Kindern den verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol zu vermitteln.

