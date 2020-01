Metjendorf Die Polizei fahndet nach einem Unbekannten, der in der Nacht zu Sonntag gegen 1.20 Uhr eine 26-Jährige in Metjendorf überfallen und dann die Handtasche entrissen hat. Die Frau war zu Fuß von der Straße „Alter Postweg“ kommend an der Metjendorfer Landstraße in Richtung Oldenburg unterwegs. Zwischen den Einmündungen „Alter Postweg“ und „An den Eichen“ wurde sie laut Polizei dann von dem unbekannten Mann angegriffen. Als die Frau sich zur Wehr setzte und um Hilfe schrie, hielt der Mann ihr den Mund zu, entriss ihr die Handtasche und flüchtete mitsamt der Tasche zu Fuß Richtung Wiefelstede oder Neuenkruge.

Der Täter trug dunkle Kleidung und ein schwarz-weißes Tuch vor dem Mund. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Zwischenahn unter Telefon 0 44 03/92 70 in Verbindung zu setzen.