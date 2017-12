Metjendorf Zwei Leichtverletzte, ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 25 000 bis 30 000 Euro – Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitag um 13.30 Uhr in Metjendorf ereignete. Dort war eine 60-jährige Autofahrerin aus Wiefelstede aus dem Mühlenweg nach rechts auf die Metjendorfer Landstraße eingebogen. Von links kam ein 26-jähriger Wiefelsteder gefahren. Die Frau hielt wenige Meter weiter, um nach links zum dortigen Kiosk einzubiegen, der 26-Jährige fuhr auf. Für die Polizei ist unklar, ob die Frau dem Vorfahrtberechtigten die Vorfahrt genommen hatte oder ob der Fahrer unachtsam gewesen ist.

Eventuelle Zeugen des Unfalls können sich bei der Polizei in Oldenburg unter Telefon 04 41/7 90 21 15 melden.