Nethen „Rund um das Blaulicht“ heißt es am Sonntag, 15. September, beim Beachclub Nethen, Bekhauser Esch 170. „Nicht nur Kinder lieben Blaulichter, große Autos und alles was dazugehört – selbst Erwachsene werden bei diesem Thema wieder zu Kindern“, heißt es in einer Ankündigung. Von 12 bis 18 Uhr wird der Strand den Rettern und Helfern des Tages für ein umfangreiches Programm zur Verfügung gestellt. Mit dabei sind unter anderem das THW Oldenburg, DRK Oldenburg Stadt/Wiefelstede, die DLRG Ortsgruppe Rastede, die Freiwilligen Feuerwehren Hahn, Barghorn, Neusüdende und Rastede, die Deutsche Stammzellenspenderdatei und die Rettungshundestaffel Wilhelmshaven-Friesland.

Neben vielen Informationen und Vorführungen der verschiedenen Gruppen, gibt es vor allem auch viele Angebote zum Ausprobieren und Mitmachen für Groß und Klein. So werden unter anderem Rettungsübungen aus dem Wasser und aus verunfallten Autos vorgeführt. Es gibt Demonstrationen von Herzdruckmassagen und Defibrillatoren. Interessierte können sich außerdem für die Stammzellspenderdatei typisieren lassen und an einem Erste-Hilfe-Training teilnehmen. Jeder, der gerne selbst aktiv werden möchte, kommt an diesem Tag auf seine Kosten. „Wie geht eigentlich Deichsicherung mit Sandsäcken? Und wer wollte nicht schon immer mal einen Bagger oder einen Kipper bedienen – mit Hilfe von Fachleuten wird das möglich sein“, teilen die Veranstalter mit.

Wer einen kranken Teddy oder eine kranke Puppe zuhause hat, kann sie professionell verarzten lassen. Außerdem kann der Beachclub Nethen bei einer Rundfahrt mit DLRG-Einsatzbooten vom Wasser aus betrachtet werden. Der Aquapark und die Wasserskianlage haben geöffnet. Der Eintritt kostet vier Euro für Erwachsene, Kinder von vier bis 17 Jahren zahlen zwei Euro. Für zwei Erwachsene mit zwei Kindern gilt der Familienpreis von zehn Euro. Das Parken ist kostenlos.

Mehr Infos unter www.beachclub-nethen.de