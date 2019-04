Neuenkruge Gegen 8.40 Uhr am Dienstagmorgen ist es zu einem Unfall auf der Autobahn 28 im Bereich der Ausfahrt Neuenkruge gekommen. Details zum Hergang des Unfalls mit mehreren betroffenen Fahrzeugen gibt es noch nicht, es sei aber „nichts Dramatisches“ passiert, teilt die Polizei mit. Die Fahrbahn in Richtung Oldenburg ist allerdings teils blockiert. Weil in diesem Bereich gleichzeitig ein Fahrzeug mit einer Panne liegengeblieben ist, hat sich ein Stau gebildet. Die Polizei geht aber davon aus, dass der Abschleppdienst die verunfallten Fahrzeuge rasch entfernen kann.