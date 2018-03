Neusüdende Der Straßenbauausschuss des Landkreises hat einstimmig empfohlen, in die Planung eines Kreisverkehrs an der unfallträchtigen Kreuzung Metjendorfer Straße/Borbecker Weg in Neusüdende einzusteigen. Der entsprechende Auftrag soll an die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr gehen, die auch das Planfeststellungsverfahren einleiten soll. 60 000 Euro sollen in diesem Jahr für die Planung außerplanmäßig bereitgestellt werden. Auch der Kreisausschuss stimmte dem Vorhaben am Mittwoch bereits zu. Das letzte Wort hat der Kreistag, der am 15. März auch zu diesem Thema zusammenkommt.

Um das Vorhaben zu verwirklichen, müssen noch Gespräche mit einem Landeigentümer geführt werden, der bislang nicht bereit ist, dafür notwendige Flächen abzugeben. Diese Gespräche sollen noch in diesem Monat geführt werden, hieß es im Ausschuss.

Zudem sind in den kommenden Wochen Gespräche mit dem Netzbetreiber Tennet geplant. Dieser hatte darauf hingewiesen, dass der Kreuzungsbereich auch künftig für Schwertransporte zum Umspannwerk in Conneforde genutzt werden müsse. Tennet hatte in der Vergangenheit große Transformatoren per Bahn zum Übergang Neusüdende geschafft und dort auf übergroße Spezialtransporter umgeladen, die dann über Land nach Conneforde fuhren. Normale Kreisverkehre reichen für diese Transporte nicht aus, hieß es im Ausschuss. Wie Ingrid Meiners vom Straßenverkehrsamt des Kreises erklärte, soll in den Gesprächen mit Tennet auch abgeklärt werden, ob nicht an anderer Stelle von der Bahn auf Spezialfahrzeuge umgeladen werden kann.

Erst im Januar war an der Kreuzung die Geschwindigkeit auf 60 Stundenkilometer begrenzt worden. Das neue Tempolimit – bislang galt auf dem Borbecker Weg Tempo 80 und auf der Metjendorfer Straße Tempo 70 – gehörte zu den kurzfristigen Maßnahmen, die den Unfall-Schwerpunkt derzeit sicherer machen sollen.

Im vergangenen Jahr war es im Bereich der Kreuzung zu fünf Unfällen gekommen. In den beiden Jahren davor waren es jeweils drei Unfälle gewesen. Wie die Kreisverwaltung in der Sitzung des Straßenbauausschusses mitteilte, lägen bereits Informationen vor, dass Verkehrsteilnehmer trotz Tempo 60 aus der Metjendorfer Straßen kommend die Vorfahrt der Fahrzeuge auf dem Borbecker Weg missachteten und mit „nahezu ungebremster Geschwindigkeit“ den Kreuzungsbereich querten.