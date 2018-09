Ocholt Bei einem Verkehrsunfall in Ocholt an der Feldstraße ist am Sonntagnachmittag ein Mann getötet worden. Der 34 Jahre alte Pole fuhr mit seinem Wagen, das ein Bremer Kennzeichen hatte, gegen einen Straßenbaum. Trotz Reanimationsversuchen verstarb er noch am Unfallort.

Nach Angaben der Westersteder Polizei war der Autofahrer in Ocholt zuvor Zeugen aufgefallen, da er mit überhöhter Geschwindigkeit im Ort unterwegs gewesen sei.

Der Mann saß allein im Auto. Er hatte das Fahrzeug laut Polizei unbefugt in Betrieb genommen und war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.