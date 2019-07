Ofen Am Dienstagmorgen suchte die Polizei in Ofen nach dem Bewohner eines Seniorenheims. Das teilten die Beamten via Twitter mit. Der Aufenthaltsort konnte schnell ermittelt werden.

Im Einsatz waren neben mehreren Suchtrupps auch ein Hubschrauber. Der gesuchte 56 Jahre alte Mann wurde seit Montag 17.45 Uhr vermisst. Wie sich nach Beginn der Suche herausstellte, war der Mann aus noch unbekannten Gründen selbst ins Krankenhaus gegangen.

Dort hatte er allerdings keine vollständigen bzw. keine korrekten Angaben zu seiner Identität gemacht, so dass Anfragen des Seniorenheims und der Polizei zunächst ins Leere liefen. Gegen 10 Uhr konnte die Polizei dann aber vermelden, dass der Mann wohlbehalten „gefunden“ wurde.