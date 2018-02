Ohrwege Am Freitag, 23. Februar, gegen 20.20 Uhr teilte eine Anwohnerin aus Bad Zwischenahn, Ortsteil Ohrwege, der Großleitstelle Oldenburg über Notruf einen ausgelösten Rauchmelder in einer Nachbarwohnung mit. Daraufhin wurden die Freiwillige Feuerwehr Ohrwege und Dänikhorst alarmiert, die bei ihrem Eintreffen an der Straße Stubbenkamp eine Rauchentwicklung wahrnehmen konnte.

Die 38-jährige Nachbarin hatte zuvor die Doppelhaushälfte bereits mit einem Schlüssel betreten und versucht, die einzige Bewohnerin, eine 68-Jährige, nach draußen zu bringen. Wie die Feuerwehr mitteilte, gelang ihr das wegen der starken Rauchentwicklung aber nicht.

Die schnell vor Ort eingetroffenen Einsatzkräfte rüsteten sich umgehend mit Atemschutz aus und konnten die Dame so aus dem Gebäude bringen. Gleichzeitig wurde eine Wasserversorgung aufgebaut und ein zweiter Atemschutztrupp in Bereitschaft gestellt.

Die Einsatzkräfte stellten schnell fest, dass zuvor auf dem noch eingeschalteten Küchenherd ein Porzellanbehältnis mit Essen vergessen wurde. Dadurch war es zu der starken Rauchentwicklung gekommen, wodurch der glücklicherweise im Haus vorhandene Rauchmelder ausgelöst wurde. Da kein offenes Feuer ausgebrochen war, wurde die Doppelhaushälfte durch die Feuerwehr belüftet und das Behältnis mit den angekohlten Überresten entsorgt.

Die Bewohnerin und auch die Nachbarin klagten über leichte Atemwegsbeschwerden, beide wurden durch den ebenfalls alarmierten Rettungsdienst vorsorglich in die Ammerlandklinik Westerstede eingeliefert und dort nach einer ambulanten Behandlung wieder entlassen. Nach einer Stunde konnten die Einsatzkräfte wieder abrücken.