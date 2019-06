Ohrwege Mit dem Stichwort Wohnungsbrand wurden am Freitag um 13.26 Uhr die Freiwilligen Feuerwehren aus Ohrwege, Dänikhorst und Bad Zwischenahn zu einem Wohnhaus an der Straße Rehmstroth in Ohrwege gerufen. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass sich offenbar durch einen technischen Defekt ein Brand in einer Wärmepumpe entwickelt hatte. Das Feuer war schnell gelöscht, das Gebäude musste aber noch mit einem Lüfter von Rauch befreit werden. Verletzt wurde niemand, die Polizei ging davon aus, dass der Sachschaden im Bereich von mehreren tausend Euro liegt.