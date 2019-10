Ohrwege Drei leicht verletzte Personen, dass ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Freitagvormittag in Ohrwege ereignete. Ein 78-Jähriger Mann aus Apen wollte gegen 11 Uhr aus der Straße am Diekweg über den Altenkamp in den Mastenweg fahren.

Dabei übersah er den Wagen eines 41-Jährigen aus der Gemeinde Barssel, der die Kreuzung in Richtung Bad Zwischenahn überquerte. Beide Wagen stießen zusammen und wurden schwer beschädigt.

Der 41-Jährige und dessen Beifahrerin wurden von den Besatzungen von zwei Rettungswagen untersucht und nach ersten Erkenntnissen nur leicht verletzt.

Der Unfallverursacher wurde zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht.