Varel

Nach Brand In Varel Evakuierte Bewohner ziehen wieder ins Marien-Stift

Das Feuer war am 5. Juli in dem Pflegeheim ausgebrochen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Nun erstrahlen die Räume des Marien-Stiftes in neuem Glanz. Das Team blickt noch einmal auf die schwere Zeit nach dem Brand zurück.