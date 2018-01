Oldenburg Ein Schritt vor und Christian Fennen ist gut zu erkennen. Ein Schritt zurück und er verschwindet aus dem Sichtbereich aller Spiegel. Ein toller Trick, der allerdings nicht für Freude sorgt. Denn dieser optische Mangel bei Lastwagen kann Folgen haben. Sogar tödliche.

Im Jahr 2013 überrollte ein Lastwagen an der Kreuzung Schützenhofstraße/Bremer Straße beim Rechtsabbiegen einen 75-jährigen Fahrradfahrer. Fünf Außenspiegel und ein Monitor konnten nicht verhindern, dass das Unfallopfer im toten Winkel verschwand und daher vom Lkw-Fahrer übersehen wurde. Der Radfahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Im vergangenen Jahr ereigneten sich zwei ähnliche Unfälle allein an der Schützenhofstraße/ Ecke Landwehrstraße. Die Radler hatten in diesen Fällen noch Glück und kamen „nur“ mit Verletzungen davon.

Tückisches Spiegelkabinett Frontspiegel: Mit diesem Spiegel kann der Fahrer sehen, was genau vor seiner Fahrerkabine passiert. Weitwinkelspiegel: Jeweils rechts und links sorgen diese Spiegel durch ihre Wölbung dafür, dass der Fahrer einen größeren Bereich neben seinem Fahrzeug einsehen kann. Das Problem: Die Weitwinkeloptik verzerrt. Durch diese Perspektive sind Geschwindigkeiten und Entfernungen schwierig einzuschätzen. Außenspiegel: Diesen normalen Spiegel kennen auch die Autofahrer. Er erlaubt den Blick nach hinten am Fahrzeug entlang. Sobald beim Sattelschlepper in der Kurve allerdings der Auflieger ausschwenkt, blockiert er auf beiden Außenspiegeln komplett die Sicht. Rampenspiegel: Diese Spiegel, jeweils einer auf jeder Seite, sind ebenfalls gewölbt und erlauben einen Blick auf die Bereiche direkt neben den Türen der Kabine. Auch hier ist die Verzerrung ein Problem. Sieben Spiegel stehen einem Fahrer in seiner Kabine zur Verfügung. Hundertprozentige Rundumsicht und Sicherheit garantiert das dennoch nicht. Auf dem linken Bild ist Christian Fennen in zwei Spiegeln gut zu erkennen. Auf dem rechten Bild findet man ihn nur beim genauen Hinsehen, obwohl er direkt neben dem Fahrzeug steht.

„Der Lkw-Fahrer hat beim Abbiegen die Verantwortung“, sagt Fennen. Er ist Fahrlehrer bei der Fahrschule Deula in Westerstede und bildet unter anderem Lastwagenfahrer aus. Doch der 60-Jährige schiebt ein Aber hinterher: „Aber jeder Radfahrer kann mithelfen, dass es nicht zu Unfällen kommt.“ Um zu zeigen, was die Fahrer beim Abbiegen überhaupt wahrnehmen können, hat er die NWZ zu einer Fahrt durch Oldenburg mit einem Sattelschlepper eingeladen.

Schnell ist klar, dass die Übersicht aus der hohen Fahrerkabine zwar einen großartigen Blick in die Ferne gestattet. Alles, was sich im Nahbereich und hinten abspielt, kann der Fahrer aber lediglich über ein Wirrwarr an Spiegeln beobachten – und manchmal auch gar nicht. „Wenn ich jetzt abbiege, schwenkt der Auflieger vorn und hinten aus“, zeigt Fennen. Tatsächlich sieht man in den beiden normalen Außenspiegeln nur noch den eigenen Hänger.

Kommentar: Mehr miteinander

Besonders problematisch wird es, wenn alles in Bewegung ist. An der Alexanderstraße rauschen die Fahrradfahrer rechts auf dem Radweg nur so vorbei. Lediglich für kurze Momente tauchen sie dabei im Wechsel in einem der drei Spiegel auf, die den Bereich rechts neben und hinter der Zugmaschine einsehbar machen.

Allerdings kann der Fahrer beim rechts Abbiegen nicht durchgehend in die Spiegel auf der rechten Seite starren, wie man bei Fennen feststellt. Lenkt er in die Kurve ein, ist der Kopf ständig in Bewegung, huschen die Augen zwischen linken und rechten Spiegeln sowie der Frontscheibe hin und her.

Denn der Fahrer muss nicht nur den Verkehr rechts von sich im Blick behalten. Da er mit dem langen Gefährt weit ausholen und dabei meist in die Gegenspur fahren muss, braucht auch die linke Seite Aufmerksamkeit – während der hinten weit ausschwenkende Auflieger nirgendwo hängen bleiben darf. Der Laie wünscht sich schnell mehr als nur ein Paar Augen.

Diese könnten die Lastwagen-Hersteller liefern. Fennen hat bereits Kamerasysteme kennengelernt, die einen Rundumblick um den kompletten Lkw ermöglichen. „Ein Kollege ist um das Fahrzeug herumgegangen und er war überall zusehen. Ich bin auf jeden Fall dafür, dies einzusetzen“, sagt er.

Das sagt der ADFC Auf der Fahrbahn seien Radfahrer besser zu erkennen und daher sicherer, sagt der Vorsitzende des ADFC-Oldenburg, Heinrich Book. Die Gruppe spricht sich gegen eine allgemeine Radwegebenutzungspflicht aus. Zudem müssten Fahrradbereiche auf Straßen deutlicher gekennzeichnet werden, zum Beispiel durch Rotfärbung. Der ADFC-Bundesverband setze sich zudem dafür ein, Sensoren zur Gefahrenerkennung beim Lkw verpflichtend zu machen, so Book. Die Verantwortung für unfallfreies Abbiegen sieht Book eindeutig bei den Lastwagenfahrern. Er rät aber Radlern dazu, sich deutlich zu zeigen und möglichst Sichtkontakt zum Fahrer aufzunehmen.

Sensoren, die Gefahren beim Abbiegen erfassen und dann Warntöne oder automatischen Bremsungen auslösen, sind ebenfalls Optionen. Allerdings sind technische Assistenten nicht überall beliebt, weiß Fennen zu berichten. „Es gibt Fahrer, die sich durch diese Hilfsmittel eingeschränkt fühlen.“ Bremsen heißt Zeitverlust – und Zeit ist in der Logistikbranche Mangelware.

Was Fennen persönlich kritisch sieht, sind Fahrradfahrer auf der Straße, wie sie der ADFC fordert. Zwar seien sie dort mitunter besser zu sehen als auf dem Radweg. „Aber man kommt mit dem Lkw nicht vorbei“, skizziert er das Problem.

Das Beste, um Unfälle zu vermeiden, sind seiner Meinung nach ohnehin Radfahrer, die Verständnis für die Lkw-Fahrer und ihre eingeschränkten Sicht mitbringen. Durch umsichtiges, mitdenkendes Fahren und die Frage „Sieht er mich?“ könne jeder Radler helfen, Unfälle zu vermeiden. „Denn niemand hat etwas davon, wenn auf seinem Grabstein steht: ,Ich hatte aber Vorfahrt‘.“