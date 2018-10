Petersfehn Lichterloh in Flammen stand in der Nacht zu Dienstag ein Schuppen nahe einem Bauernhaus in Petersfehn (Gemeinde Bad Zwischenahn). Der Schuppen brannte laut Mitteilung der Polizei samt untergestellter Fahrräder und Gartengeräte bis auf die Trägerbalken nieder. Wie es zum Brand kommen konnte, ist derzeit noch unbekannt.

Die freiwillige Feuerwehr Petersfehn verhinderte mit zwei Löschfahrzeugen und 14 Einsatzkräften, dass die Flammen auf das angrenzende ehemalige Bauernhaus übergriffen. Am Haus entsteht nur geringer Brandschaden. Die Schadenshöhe ist zur Zeit noch unbekannt.