Petersfehn Ein 41-Jähriger aus Petersfehn ist am Freitagmorgen bei einem Unfall auf der Mittellinie schwer verletzt worden. Der Mann war gegen 7.15 Uhr mit seinem Roller auf der Mittellinie in Petersfehn in Richtung Oldenburg unterwegs. Ihm entgegen kam ein offener Pritschwagen mit Anhänger, der von einem 29-Jährigen aus der Gemeinde Ovelgönne gefahren wurde. Der Fahrer des Klein-LKW bog nach links in den Eichenweg ab ohne auf den Rollerfahrer zu achten.

Dieser prallte daraufhin in die Seite des abbiegenden Anhängers und stürzte zu Boden. Er wurde am Bein verletzt und nach notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht. Am Roller entstand Totalschaden. Auf der Mittellinie kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen, so die Polizei.