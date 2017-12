Einbruch in Edewechter Haus

Portsloge Unbekannte Täter drangen am Donnerstag in ein Einfamilienhaus im Edewechter Ortsteil Portsloge an der Straße Scheelkenhof ein. Wie die Polizei mitteilte, verschafften sich die Täter Zutritt, indem sie eine Terrassentür aufhebelten. Entwendet worden sei ein bisher unbekannten Betrag Bargeld. Die Bewohner hätten sich in der Tatzeit zwischen 9.30 und 12.15 Uhr nicht im Haus befunden. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Zwischenahn unter Telefon 0 44 03/92 70 in Verbindung zu setzen.