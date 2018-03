Rastede Munter und aufgeregt rennt Amina durch die Wohnung. Sie hüpft und springt, zieht Mama Aylin lachend am Arm, freut sich über den Besuch. Ihre Freude kann die 9-Jährige jedoch nicht in Worten ausdrücken. Denn Amina hat das Angelman-Syndrom. „Es ist ein seltener Gen-Deffekt, bei dem das 15. Chromosom betroffen ist. Sie wird vom Kopf und von der Motorik her immer ein Kleinkind bleiben“, erläutert Aylin Divé.

Angelman-Syndrom ist die Bezeichnung für eine seltene Gen-Anomalie. Betroffene Kinder haben psychische und motorische Entwicklungsverzögerungen, kognitive Behinderung, Hyperaktivität und eine reduzierte Sprachentwicklung. Aktionstag ist der 15. Februar, da das 15. Chromosom betroffen ist. Dieser Tag wurde von internationalen Organisationen von Betroffen etabliert. Die Krankheit wurde 1965 erstmals beschrieben vom britischen Kinderarzt und Neurologen Harry Angelman. Mediziner gehen davon aus, dass das Syndrom in vielen Fällen nicht richtig erkannt wird. Laut Aylin Divé gibt es drei Verlaufsformen, bei denen die Menschen unterschiedlich beeinträchtigt sind. Besonders beeinträchtigte Menschen können nicht laufen und sind auf den Rollstuhl angewiesen. Amina lebt mit mittleren Beeinträchtigungen.

Amina wurde im Mai 2009 geboren, in der Schwangerschaft wurden keine Auffälligkeiten festgestellt. Als Baby war die kleine Amina dann aber anders, erinnert sich die Mutter heute. „Sie war ein Frühchen, hat nicht wirklich geschlafen, schlecht getrunken und hatte immer eine hohe Körperspannung“. Mit eineinhalb Jahren konnte Amina erst krabbeln. Die Eltern waren besorgt, denn Amina hat zwei ältere Geschwister – „da weiß man ja, wie es eigentlich läuft“, sagt Divé.

Diagnose 2011

Im Dezember 2011 bekam die fast Zweijährige ihren ersten Krampfanfall, pünktlich zu Neujahr kam die Diagnose Angelman-Syndrom. „Wir hatten uns mit dem Krankheitsbild schon vorher auseinandergesetzt, weil die Symptome einfach passten“, sagt die Rastederin und streichelt ihrer Tochter liebevoll über den Arm. Amina sitzt mittlerweile schon fast wie versteinert vor ihrem Tablet, schaut und hört konzentriert Youtube-Videos. „An ihrem Tablet bleibt sie bei der Sache. Das gilt auch für Wasser. Sie kann sich auch eine halbe Stunde ans Waschbecken stellen und mit dem Wasser spielen“.

Aber so entspannt rumtollen und spielen kann Amina leider nicht überall. Sie ist immer besonders aufgedreht und fröhlich, drückt sich mit Geräuschen aus – alles Symptome der Krankheit. „Dann ernten wir schon häufig angewiderte Blicke, so als wäre sie ansteckend. Auf dem Spielplatz freut sich Amina über die anderen Kinder. Die werden dann aber auch mal von ihr weggenommen“, ärgert sich die 33-Jährige. Diese Leute wüssten es häufig nicht besser, mutmaßt Divé. „Alle reden von Inklusion, in den Köpfen ist sie aber noch nicht wirklich angekommen. Ein Kind mit Behinderung sollte normal sein. Dass sind auch nur Menschen, die sehr liebenswert sind“.

Stressige Situationen

Divé, die mit einer halben Stelle für einen Pflegedienst arbeitet, sind deswegen Situationen, in denen sie beziehungsweise ihre Tochter diskriminiert werden könnten, unangenehm. Denn solche Begegnungen im Supermarkt oder auf dem Spielplatz bedeuteten auch für die dreifache Mutter Stress.

„Ich erfülle jedes Klischee: Ich bin farbig, lebe mit einem Deutschen zusammen, habe drei Kinder, von denen eins auch noch behindert ist. Das ist dann immer nach dem Motto: „Ach die lässt sich hier aushalten“. Dass ich aber eigentlich alleinerziehend bin und arbeite, wird nicht gesehen. Dass ärgert mich dann umso mehr“, sagt die Mutter und lächelt den Ärger schnell wieder weg.

Von ihrem näheren Umfeld der Familie wird die kleine Amina akzeptiert, und auch von außen habe die 33-Jährige schon mal positives Feedback bekommen. „Eine ältere Dame kam nach dem Einkaufen auf mich zu und sagte mir, wie toll ich mit Amina umgehe“, freut sich Divé.

Manchmal dränge sich auch der Gedanke auf: „Warum gerade wir?“. Für die großen Geschwister, die schnell selbstständig werden mussten, sei die Erkrankung von Amina nicht immer leicht gewesen. „Aber sie gibt so viel zurück. Da verwirft man so einen Gedanken schnell wieder“, sagt Aylin Divé und strahlt ihre Tochter an – die prompt zurück lächelt. Das breite Lachen und die „übernatürliche Fröhlichkeit“, wie es die 33-Jährige nennt, sind im Übrigen zwei Symptome von Aminas Gendeffekt.

Sie sei sehr auf ihre Mama fixiert, erklärt die Rastederin. Die 8-Jährige braucht viel Unterstützung, muss gewickelt werden, die Kommunikation läuft über Gebärden, Zeigen und Laute. Trotzdem oder gerade deswegen hat Amina zuerst den Kindergarten in Oldenburg besucht und drückt nun die Schulbank. Zur Schule geht die 8-Jährige in die Dorfschule Mansie der Gemeinnützigen Gesellschaft für Paritätische Sozialarbeit mbH (GPS) Wilhelmshaven. „Morgens um sieben Uhr wird sie abgeholt und kommt zwischen drei und viertel nach drei am Nachmittag wieder nach Hause. Nach Aussage der Lehrer fühlt sie sich dort sehr wohl, hat auch dort ihre festen Ansprechpartner. Sie kommt entspannt nach Hause“, sagt Aylin Divé.

In der Schule und in der Freizeit erhält sie durch Physio-, Ergo- und Logopädie weitere Unterstützung. „Amina wird immer Betreuung brauchen“, erzählt die Mutter: „Durch den Kontakt mit anderen Eltern weiß ich, dass deren Kinder als Erwachsene in Wohngemeinschaften leben und beispielsweise in Behindertenwerkstätten arbeiten. Aber bis dahin ist es noch ein langer Weg. So lange ich sie noch pflegen kann, bleibt Amina hier bei mir“, hat Aylin Divé die Zukunft ihrer Tochter längst im Blick.