Varel

Marita Wins Und Ihre Caprihose Sie hat den Vareler „Hosenkrieg“ ausgelöst

Ein kleines Mädchen in lindgrüner Caprihose hat 1957 in Varel einen Skandal ausgelöst, der die Stadt bundesweit in die Schlagzeilen brachte – und Marita Wins später sogar auf die Couch von Thomas Gottschalk. Was war passiert, und wie hat es ihr Leben verändert?