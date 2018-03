Auto beschädigt und geflüchtet

Rastede Zu einer Verkehrsunfallflucht ist es im Zeitraum von Sonntag 20 Uhr bis Dienstag 20.15 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Restaurant „Santa Lucia“ an der Oldenburger Straße in Rastede gekommen. Die Eigentümerin eines blauen Fiat hatte ihren Pkw am Sonntagabend vor dem Lokal abgestellt. Als sie am Dienstabend einsteigen wollte, stellte sie einen Schaden an der hinteren, rechten Seite fest. Die Schadenshöhe liegt bei etwa 2500 Euro, teilt die Polizei mit. Zeugen oder der Unfallverursacher werden gebeten, sich bei der Polizei Rastede unter Telefon 04402/9244115 zu melden.