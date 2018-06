Rastede In der Nacht zu Freitag ist in drei Geschäften in Rastede eingebrochen worden. Unbekannte Täter hebelten Fenster beziehungsweise Türen zu den Gebäuden in der Raiffeisenstraße auf und durchsuchten die Räumlichkeiten, meldete die Polizei am Freitag.

Zielrichtung ist offensichtlich ausschließlich Bargeld gewesen. In einem Fall wurde nichts entwendet, in den beiden anderen Fällen Bargeldbeträge in unbekannter Höhe. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben könnte, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Zwischenahn unter der Telefonnummer 04403/9270 zu melden.