Einsatz In Rastede: Strohballen geraten in Brand

Rastede Zu einem Brand bei einem landwirtschaftlichen Betrieb in Rastede sind am Mittwochmorgen die Freiwilligen Feuerwehren Loy, Barghorn und Rastede alarmiert worden. Wie die Polizei mitteilt, hatte gegen 5.38 Uhr eine Spaziergängerin das Feuer bemerkt. Auf dem Gelände waren 60 Strohballen in Brand geraten. Bei den Löscharbeiten kam ein Bagger zum Einsatz, um die Rundballen auseinander zu ziehen. An einem danebenstehenden Silo entstand geringer Sachschaden, der gesamte Schaden wird auf 4000 Euro geschätzt. Ob es sich um Brandstiftung handelt, müssen nun die Brandermittler klären.