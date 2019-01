Rastede Wohin mit dem ausgedienten Weihnachtsbaum? In vielen Ortsteilen sammeln wieder Mitglieder der Jugendfeuerwehren die Tannen ein. Sie verwenden die Bäume üblicherweise für die jährlichen Osterfeuer. Der Hauptort Rastede bildet hier allerdings eine Ausnahme. Ein Überblick:

• Hahn-Lehmden

Die Jugendfeuerwehr Hahn ist am Samstag, 12. Januar, in Hahn-Lehmden und Nethen unterwegs, um die ausgedienten Weihnachtsbäume abzuholen. Bis spätestens 8 Uhr sollten die Bäume an der Straße liegen.

• Wahnbek

In Ipwege-Wahnbek sammelt die Jugendfeuerwehr die Weihnachtsbäume am Samstag, 12. Januar, ein. Bis 9.30 Uhr müssen die Bäume an der Straße liegen. In diesen Tagen werden deshalb wieder Pappdeckel entlang der Sammelstrecken verteilt. Wer möchte, dass die Jugendfeuerwehr die Tanne mitnimmt, sollte den Deckel an den Baum hängen.

• Loy/Barghorn

Die Jugendfeuerwehr Loy-Barghorn ist am Samstag, 12. Januar, unterwegs. Ab 14 Uhr werden die Weihnachtsbäume eingesammelt – nicht nur in Loy und Barghorn, sondern auch im Bereich der alten Ziegelei.

• Neusüdende

Zum zweiten Mal bietet die Jugendfeuerwehr Neusüdende eine Sammelaktion an. Die Jugendlichen sind am Samstag, 12. Januar, im Löschbezirk Neusüdende unterwegs. Die Tannenbäume müssen bis 10 Uhr an der Straße liegen. Alle Jugendfeuerwehren würden sich über eine Spende für ihre Arbeit freuen.

• Rastede

In Rastede gibt es seit einigen Jahren keine Sammelaktion der Jugendfeuerwehr mehr, da auch kein Osterfeuer mehr entzündet wird. Die Weihnachtsbäume können aber über die kostenlose Ast- und Strauchwerkabfuhr des Abfallbeseitigungsbetriebes des Landkreises entsorgt werden – im Kernort Rastede je nach Straße am 7. oder 8. Januar. Der genaue Termin steht im Abfuhrkalender. Dieser ist auch im Internet abrufbar. Bis 6.30 Uhr müssen die Weihnachtsbäume am jeweiligen Tag an der Straße liegen. Größere Bäume sollten auf eine Länge von 1,50 Meter gekappt werden, teilt der Landkreis mit.

Auch der Recyclinghof in Rastede, Roggenmoorweg 11, nimmt die ausgediente Weihnachtsbäume an. Dort ist freitags von 14 bis 18 Uhr sowie samstags von 8 bis 12 Uhr geöffnet.

Den Abfuhrkalender finden Sie unter www.appfuhr.de