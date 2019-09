Rastede Zwei mutmaßliche Ladendiebe wollten am Dienstag im Lidl-Markt an der Oldenburger Straße in Rastede Macadamianüsse im Wert von 40 Euro stehlen. Die Tüten mit den Nüssen hatten die Beschuldigten in ihrer präparierten Kleidung versteckt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Das hatte der Marktleiter bemerkt, dem es merkwürdig vorgekommen war, dass die beiden Personen dicke Winterjacken trugen. Als der Marktleiter die mutmaßlichen Diebe entdeckte, legten sie die Nüsse zurück in die Regale.

Die Polizei Rastede nahm die Beschuldigten vorläufig fest. Bei der Durchsuchung des Autos der Beschuldigten wurden zudem weitere Waren gefunden, die aus weiteren Diebstählen stammen dürften, so die Polizei. Auch hierbei handelte es sich um Macadamianüsse. Diese gelten als sehr feine und wohlschmeckende Nüsse und werden auch als Königin der Nüsse bezeichnet.

Da die Beschuldigten keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben, erließ das Amtsgericht Westerstede auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg einen Hauptverhandlungshaftbefehl.