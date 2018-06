Rastede Am Samstag kam es laut Feuerwehr an der Straße Am Winkel in Rastede zu einem Garagenbrand. Bereits während der Anfahrt konnte der Einsatzleiter Christian Ammermann die enorme Rauchentwicklung sichten und erhöhte die Alarmstufe. Die Disponenten der Feuerwehr-Leitstelle in Oldenburg nahmen zahlreiche Notrufe wegen der massiven Rauchausbreitung in diesem Bereich entgegen.

Beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen die Flammen bereits aus der Garage. Dort befanden sich ein Pkw sowie mehrere Gasflaschen. Diese wurden durch einen Feuerwehrmann unter Atemschutz aus dem Gefahrenbereich gebracht. Auch ein kompletter Wohnwagen fiel den Flammen zum Opfer. Ein Übergreifen der Flammen auf das benachbarte Wohnhaus konnte verhindert werden.

Der Einsatz der Feuerwehren Rastede, Hahn-Lehmden, Südbäke und Elmendorf dauerte mehrere Stunden. Die Feuerwehren waren mit 77 Einsatzkräften vor Ort