Nachbar verhindert Einbruch

Rastede Ein aufmerksamer Nachbar hat Dienstagnacht einen Einbruch in einem Kiosk in der Anton-Günther-Straße in Rastede verhindert, teilt die Polizei mit.

Gegen 1.46 Uhr versuchte ein Unbekannter gewaltsam den Kiosk aufzubrechen. Der Zeuge hörte diese Geräusche und machte sich bemerkbar. Der Täter war gerade dabei gewesen, zwei Türen des Ladens aufzuhebeln. Er ließ daraufhin von seinem Vorhaben ab und flüchtete. Die Türen blieben verschlossen. Die Polizei lobt ausdrücklich das Verhalten des aufmerksamen Nachbarn. Sollten weitere Zeugen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden diese gebeten, sich unter Telefon 04403/92 71 15 mit dem Polizeikommissariat Bad Zwischenahn in Verbindung zu setzen.