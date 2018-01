Rastede Die Polizeistation Rastede hat zum 1. Januar einen neuen Leiter bekommen. Hilmar Diekmann übernimmt den Dienstposten von Lüder Behrens, der zur Bereitschaftspolizei in Oldenburg gewechselt ist. Behrens hatte die Station achteinhalb Jahre geleitet. Am Dienstag wurde er bei einer Feierstunde im „Hof von Oldenburg“ verabschiedet und sein Nachfolger offiziell ins Amt eingeführt. Diekmann war zuvor Leiter des Einsatz- und Streifendienstes bei der Autobahnpolizei am Standort Neusüdende.

„Lüder Behrens hinterlässt große Fußspuren. Aber ich weiß um das starke Team und die engagierten Mitarbeiter. Ich werde mich der neuen Herausforderung gerne stellen“, sagte Diekmann, der als Leiter der Polizeistation Rastede auch für die Station in Wiefelstede zuständig ist und damit für ein Gebiet mit rund 38 000 Einwohnern.

Der 56-Jährige ist gebürtiger Ammerländer. Er ist verheiratet, hat zwei erwachsene Kinder und lebt in Westerstede. Seit 1979 ist Diekmann bei der Polizei. Er fing im mittleren Dienst an und war anfangs in Varel, Bad Zwischenahn und Westerstede im Streifendienst. Nach einem Fachhochschulstudium arbeitete er zehn Jahre im Ermittlungsdienst. Er war Dienstschichtleiter in Westerstede, stellvertretender Leiter des Einsatz- und Streifendienstes in Bad Zwischenahn und seit 2014 Leiter des Einsatz- und Streifendienstes bei der Autobahnpolizei. „Er ist der richtige Mann für diesen verantwortungsvollen Posten“, sagte Eckhard Wache, Leiter der Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt/Ammerland.

Rastede sei die größte Polizeistation im Bereich der Polizeidirektion und von der Einsatzfrequenz vergleichbar mit einem Kommissariat. 20 Mann seien hier rund um die Uhr im Einsatz. „Für eine Polizeistation ist das sehr viel“, sagte Wache.

Den bisherigen Leiter Lüder Behrens bezeichnete Wache als „Fachmann für Einsatzplanung und Organisation“. Als Hundertschaftsleiter bei der Bereitschaftspolizei in Oldenburg werde der 49-Jährige mit seinen Einsatzerfahrungen genau der richtige Mann sein.

Bürgermeister Dieter von Essen lobte die gute Zusammenarbeit zwischen Gemeindeverwaltung und der Polizeistation auch mit Blick auf die vielen Großveranstaltungen im Einsatzgebiet – von der Oldenbora in Nethen über das Landesturnier in Rastede bis hin zum Wiefelsteder Schützenfest. Dem schloss sich auch Wiefelstedes Bürgermeister Jörg Pieper an.